"Лутон" подписал Росса Баркли

Новичок Премьер-Лиги "Лутон" подписал свободным агентом полузащитника Росса Баркли.

Баркли взял в "Лутоне" 6-й номер и сможет дебютировать за "шляпников" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в ближайшую субботу.



Баркли известен на родине по выступлениям за "Челси" и родной "Эвертон", однако минувший сезон 29-летний англичанин провел во французской "Ницце".



"Почему "Лутон"? Проделать путь от Конференции до Премьер-Лиги — это замечательная история, а возможность снова выступать в Премьер-Лиге придает мне огромную мотивацию".



"Я по-прежнему относительно молод, и в последнюю пару лет я играл не так много, как мне бы хотелось".



"Однако я сберег много энергии и следил за собой, поэтому замечательно оказаться здесь сейчас. Я должен многое показать, но я готов и чувствую себя мотивированным", — сообщил Баркли.