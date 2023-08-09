"Челси" готов отпустить Кепу в "Баварию"
"Челси" готов отпустить своего голкипера Кепу Аррисабалагу в "Баварию".
Ранее этим летом главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его устраивает Кепа как первый номер.
Несмотря на это, на прошлой неделе "Челси" приобрел Роберта Санчеса у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов, и новичок имеет все шансы начать сезон 2023/24 основным голкипером "синих".
Как сообщает Evening Standard, Кепа открыт к переходу в "Баварию", а "Челси" не собирается стоять у него на пути. За интересом к 28-летнему испанцу стоит бывший наставник "синих" Томас Тухель, ныне возглавляющий чемпионов Бундеслиги.
В данный момент "Бавария" готовит предложение по аренде Кепы с опцией выкупа следующим летом. На "Стэмфорд Бридж" у самого дорогого голкипера в мире остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю.
Помимо Кепы, "Бавария" также присматривается к Херонимо Рульи из "Аякса" и Яссину Буну из "Севильи". Тухелю нужен еще один голкипер из-за опасений насчет Мануэля Нойера, который сломал ногу в декабре, катаясь на лыжах, и, по слухам, может уже не вернуться на прежний уровень.
09.08.2023 17:00
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Последние комментарии:
Давай Тухель не подведи
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интересно а Кепа согласен перейти в Баварию
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Главное чтобы не сорвалось…
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Держим кулачки
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