"Челси" готов отпустить Кепу в "Баварию"

Кепа Аррисабалага "Челси" готов отпустить своего голкипера Кепу Аррисабалагу в "Баварию".

Ранее этим летом главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его устраивает Кепа как первый номер.

Несмотря на это, на прошлой неделе "Челси" приобрел Роберта Санчеса у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов, и новичок имеет все шансы начать сезон 2023/24 основным голкипером "синих".

Как сообщает Evening Standard, Кепа открыт к переходу в "Баварию", а "Челси" не собирается стоять у него на пути. За интересом к 28-летнему испанцу стоит бывший наставник "синих" Томас Тухель, ныне возглавляющий чемпионов Бундеслиги.

В данный момент "Бавария" готовит предложение по аренде Кепы с опцией выкупа следующим летом. На "Стэмфорд Бридж" у самого дорогого голкипера в мире остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю.

Помимо Кепы, "Бавария" также присматривается к Херонимо Рульи из "Аякса" и Яссину Буну из "Севильи". Тухелю нужен еще один голкипер из-за опасений насчет Мануэля Нойера, который сломал ногу в декабре, катаясь на лыжах, и, по слухам, может уже не вернуться на прежний уровень.


Метки Аррисабалага, Бавария, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 17:00

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  1. ataman 09.08.2023 17:53 # ataman
    Давай Тухель не подведи

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  2. vinnipooh 09.08.2023 17:45 # vinnipooh
    интересно а Кепа согласен перейти в Баварию

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  3. skydreams 09.08.2023 17:33 # skydreams
    Главное чтобы не сорвалось…

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  4. s8menn 09.08.2023 17:15 # s8menn
    Держим кулачки

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