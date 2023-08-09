Ли Мейсон будет тренировать рефери

Ли Мейсон Бывший рефери Премьер-Лиги Ли Мейсон вернулся на работу в судейский корпус.

Мейсон, повесивший свисток на гвоздь в конце сезона 2020/21 и после сосредоточившийся на работе с системой VAR, покинул судейский корпус в феврале "по обоюдному согласию сторон".

Уходу Мейсона предшествовал ряд его грубейших ошибок, последней из которых стал неверно засчитанный гол "Брентфорда" против "Арсенала" — Ли просто забыл начертить линии для определения офсайда.

Тем не менее, в возглавляемой Ховардом Уэббом организации решили, что опыт Мейсона не должен пропадать, и поэтому Ли получил новую работу.

Как сообщает Daily Mail, теперь 51-летний уроженец Болтона будет тренировать других рефери, особый акцент делая на арбитрах, обслуживающих матчи Лиги Один и Лиги Два.


Метки PGMOL, Мейсон, рефери

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 16:00

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  1. narcot 09.08.2023 16:02 # narcot
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