Ли Мейсон будет тренировать рефери
Бывший рефери Премьер-Лиги Ли Мейсон вернулся на работу в судейский корпус.
Мейсон, повесивший свисток на гвоздь в конце сезона 2020/21 и после сосредоточившийся на работе с системой VAR, покинул судейский корпус в феврале "по обоюдному согласию сторон".
Уходу Мейсона предшествовал ряд его грубейших ошибок, последней из которых стал неверно засчитанный гол "Брентфорда" против "Арсенала" — Ли просто забыл начертить линии для определения офсайда.
Тем не менее, в возглавляемой Ховардом Уэббом организации решили, что опыт Мейсона не должен пропадать, и поэтому Ли получил новую работу.
Как сообщает Daily Mail, теперь 51-летний уроженец Болтона будет тренировать других рефери, особый акцент делая на арбитрах, обслуживающих матчи Лиги Один и Лиги Два.
09.08.2023 16:00
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Артета обвинил Мейсона в непонимании футбола
Ли Мейсон отстранен от судейства на 24-й тур Премьер-Лиги
"Саутгемптон" попросит больше не назначать Дина и Мейсона на свои матчи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий