Ли Мейсон будет тренировать рефери

Бывший рефери Премьер-Лиги Ли Мейсон вернулся на работу в судейский корпус.

Мейсон, повесивший свисток на гвоздь в конце сезона 2020/21 и после сосредоточившийся на работе с системой VAR, покинул судейский корпус в феврале "по обоюдному согласию сторон".



Уходу Мейсона предшествовал ряд его грубейших ошибок, последней из которых стал неверно засчитанный гол "Брентфорда" против "Арсенала" — Ли просто забыл начертить линии для определения офсайда.



Тем не менее, в возглавляемой Ховардом Уэббом организации решили, что опыт Мейсона не должен пропадать, и поэтому Ли получил новую работу.



Как сообщает Daily Mail, теперь 51-летний уроженец Болтона будет тренировать других рефери, особый акцент делая на арбитрах, обслуживающих матчи Лиги Один и Лиги Два.