"Манчестер Сити" хочет купить Пакету

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Этим летом "Сити" попрощался со своим капитаном Илкаем Гюндоганом, на место которого из "Челси" был приглашен Матео Ковачич, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет дополнительно укрепить центр поля.



Как сообщает The Guardian, уже понесший одну ощутимую потерю этим летом в лице Деклана Райса "Вест Хэм" отверг запрос "Сити" и дал понять, что не хочет продавать Пакету.



Однако это едва ли остановит "Сити", который вскоре должен вернуться с предложением в 70 миллионов фунтов по 25-летнему игроку сборной Бразилии.



The Guardian также утверждает, что контракт Пакеты с "Вест Хэмом" содержит пункт об отступных в 85 млн. фунтов, но активировать этот пункт можно будет только со следующего лета.



При этом сам Пакета открыт к смене клуба. Несмотря на победу в Лиге Конференций в минувшем сезоне, Лукас испытывает разочарование насчет амбиций "Вест Хэма", который купил его у "Лиона" за 51 млн. фунтов год назад.