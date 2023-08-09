"Ноттингем Форест" купил Тернера у "Арсенала"

"Ноттингем Форест" завершил приобретение голкипера "Арсенала" и сборной США Мэтта Тернера.

29-летний Тернер заключил с "Форест" контракт до 2027 года, а трансфер Мэтта оценивается в 10 миллионов фунтов, включая бонусы.



Тернер провел в "Арсенале" только один сезон, исполняя роль дублера Аарона Рамсдейла и сыграв лишь семь матчей за "канониров".



На международном уровне Тернер дебютировал в феврале 2021 и с тех пор сыграл 32 матча за свою сборную.



"Замечательно оказаться здесь. Это нечто, что я по-настоящему предвкушаю, это отличное испытание и отличный шаг в моей карьере".



"Когда я услышал, что здесь заинтересованы во мне, это сразу показалось правильным для моей семьи. Это показалось правильным, когда мой агент поговорил со мной, и это кажется правильным прямо сейчас", — сообщил Тернер.



Добавим, Мэтт стал третьим приобретением "лесников" этим летом после Олы Айны и Энтони Эланги.