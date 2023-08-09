"Вест Хэм" договорился по Магуайру и Уорд-Проузу
"Вест Хэм" достиг принципиальных договоренностей о приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.
"Вест Хэм" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который пока не подписал ни одного новичка в это трансферное окно, однако "молотобойцы" спешно наверстывают упущенное.
"Вест Хэм" согласовал компенсацию за 30-летнего Магуайра в размере 30 миллионов фунтов. Sky Sports не ожидает, что у "молотобойцев" возникнут проблемы при обсуждении условий личного контракта, несмотря на то, что зарплата Харри в Манчестере составляет 200,000 фунтов в неделю.
В те же 30 млн. фунтов оценивается и трансфер Уорд-Проуза. "Саутгемптон" отказался отпустить своего капитана за указанную сумму в "Вест Хэм" в прошлом месяце, однако лондонский клуб повторил свое предложение с более удобным графиком платежей.
В данный момент два клуба решают, когда трансфер будет оформлен. "Саутгемптон" хочет задействовать Уорд-Проуза против "Норвича" в ближайший уикенд, тогда как "Вест Хэм" предпочел бы не рисковать 28-летним игроком.
09.08.2023 13:00
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чтоооо?
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