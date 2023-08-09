Невилл считает, что только "Арсенал" сможет поспорить с "Сити" за титул

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "Арсенал" единственной командой, способной составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

В минувшем сезоне "Арсенал" финишировал в пяти очках позади взявшего титул "Сити", явно выдохшись в концовке.



С тех пор "Арсенал" купил Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, а также успел победить "Сити" в матче за Суперкубок Англии. Других конкурентов у "горожан" Невилл просто не видит.



"Не думаю, что "Арсенал" мог сделать что-либо больше, чтобы приблизиться к "Сити". Этими приобретениями они продемонстрировали серьезность свои намерений".



"Я лишь обеспокоен, что они выглядят единственной командой, которая действительно может выиграть лигу (помимо "Сити"). Конечно, им не хватило сил в прошлом сезоне, но с этими тремя приобретениями они станут лучше".



"Я смотрю на другие команды и думаю: "А кто сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне?"



"Естественно, "Челси" станет лучше — чисто из-за фактора тренера, да и хуже быть ничуть невозможно. Это просто естественно, что они станут лучше".



"Когда я смотрю на "Ливерпуль" в данный момент, то не думаю: "Вау, они будут соперничать за победу в лиге". То же самое с "Юнайтед" — пока они сделали недостаточно".



"И если "Юнайтед", "Ливерпуль" или "Челси" не сделают что-нибудь чудесное в оставшиеся недели трансферного окна, для меня "Арсенал" будет единственной командой, способной соперничать с "Сити". Думаю, они смогут быть очень близко к ним, но я все равно поставил бы на "Сити", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале The Overlap.



Впрочем, позже в этом же шоу, давая прогноз на сезон 2023/24, Невилл решил поменять "Сити" и "Арсенал" местами.



"Только потому, что четыре раза подряд еще никто не брал титул, я поставлю на то, что "Арсенал" выиграет лигу, а "Сити" будет вторым".



"Если бы от этого зависела моя жизнь, я бы поставил на "Сити", а так я назову "Арсенал". Думаю, "Арсенал" может превзойти их в этом году. "Арсенал", "Сити", "Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Вилла" — в таком порядке", — добавил Невилл.