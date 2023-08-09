Команды Премьер-Лиги продолжат преклонять колено в сезоне 2023/24

Игроки преклоняют колено Команды Премьер-Лиги продолжат преклонять колено перед матчами, выражая этим свой протест против расизма и всех форм дискриминации.

Напомним, впервые традиция преклонять колено в Премьер-Лиге появилась в июне 2020, спустя месяц после резонансной смерти темнокожего Джорджа Флойда в Соединенных Штатах.

На протяжении двух сезонов команды Премьер-Лиги преклоняли колено перед каждым матчем, но прошлым летом было решено делать это только по особым поводам.

В преддверии нового сезона капитаны команд Премьер-Лиги приняли совместное решение о том, что эта традиция должна остаться, сообщает BBC.

Таким образом, игроки преклонят колено в первом и последнем турах Премьер-Лиге, на Boxing Day, а также в октябре и апреле, когда проводится кампания "Нет места расизму" ("No Room For Racism").


Метки капитаны, Премьер-Лига, расизм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 11:00

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