Команды Премьер-Лиги продолжат преклонять колено в сезоне 2023/24

Команды Премьер-Лиги продолжат преклонять колено перед матчами, выражая этим свой протест против расизма и всех форм дискриминации.

Напомним, впервые традиция преклонять колено в Премьер-Лиге появилась в июне 2020, спустя месяц после резонансной смерти темнокожего Джорджа Флойда в Соединенных Штатах.



На протяжении двух сезонов команды Премьер-Лиги преклоняли колено перед каждым матчем, но прошлым летом было решено делать это только по особым поводам.



В преддверии нового сезона капитаны команд Премьер-Лиги приняли совместное решение о том, что эта традиция должна остаться, сообщает BBC.



Таким образом, игроки преклонят колено в первом и последнем турах Премьер-Лиге, на Boxing Day, а также в октябре и апреле, когда проводится кампания "Нет места расизму" ("No Room For Racism").