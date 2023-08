Светская хроника за среду

Харри Кейн, вероятно, останется в "Тоттенхэме". Кристофер Нкунку не сыграет до Рождества. Мейсон Гринвуд будет восстановлен как игрок "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Нападающий Харри Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в "Тоттенхэме", несмотря на сохраняющийся интерес "Баварии". (The Athletic)



В случае расставания с Кейном "Тоттенхэм" собирается приобрести нигерийского нападающего "Гента" Гифта Орбана. (The Times)



Защитник "Тоттенхэма" Джо Родон будет арендован "Лидсом". (The Sun)



"Арсенал" и "Тоттехнэм" готовы поспорить за полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Football Insider)



"Реал Сосьедад" хочет арендовать левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни. (The Telegraph)



"Эвертон" подумывает вступить в борьбу за защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра. При этом со стороны "красных дьяволов" существует интерес к полузащитнику "ирисок" Амаду Онане. (Daily Mirror)



Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо может заменить Магуайра в "Юнайтед". (RMC Sport)



"Брентфорд" предложил 25 миллионов фунтов за полузащитника "Фиорентины" Нико Гонсалеса. (The Guardian)



"Лестер" и "Дженоа" хотят арендовать полузащитника "Челси" Чезаре Казадеи. (Sky Sport Italia)



Нападающий "Бернли" Ваут Вегхорст переходит в аренду в "Вольфсбург". (Bild)



Другое



Нападающий Мейсон Гринвуд будет восстановлен в качестве игрока "Юнайтед". (The Sun)



Нападающему "Юнайтед" Расмусу Хейлунду потребуется до шести недель, чтобы набрать форму после травмы спины. (Daily Mail)



Отсутствие нападающего "Челси" Кристофера Нкунку после перенесенной операции на колене может продлиться до Рождества. (The Sun)



Рефери Энтони Тэйлор рассудит "Челси" и "Ливерпуль" в первом туре Премьер-Лиги. (Evening Standard)



Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан перенес операцию после того, как у него обнаружили рак простаты. (Daily Express)



Бывший игрок "Ньюкасла" Маркус Мэддисон был приговорен к 20 месяцам тюрьмы за то, что сломал 60-летней женщине нос и бросил в нее едой. (Daily Mirror)