Гуаита отказывается играть за "Пэлас" и хочет уйти

Голкипер Висенте Гуаита хочет уйти из "Кристал Пэлас", отказываясь участвовать в предсезонных матчах клуба.

Гуаита был первым номером "Пэлас" с момента своего перехода свободным агентом из "Хетафе" в 2018 году — но только до возвращения Роя Ходжсона на должность главного тренера "орлов" в минувшем сезоне.



Ходжсон сделал своим основным голкипером Сэма Джонстона, однако 36-летний испанец не желает мириться с ролью запасного.



"В данный момент Джонстон — мой единственный вариант, потому что Гуаита разочаровался в клубе и сказал, что хотел бы уйти. Пока что он отказывается играть в наших матчах".



"Осложняющим фактором является то, что у него остается год по контракту. Это должен решать клуб, а не он. Он дал ясно понять каждому, что не хочет быть здесь и конкурировать с Сэмом Джонстоном. Поэтому Сэм Джонстон — первый номер, а Реми Мэттьюс — второй номер", — сообщил Ходжсон Viaplay.