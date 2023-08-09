"Юнайтед" обсудит с Ван-Биссакой новый контракт

"Манчестер Юнайтед" собирается начать официальные переговоры с правым защитником Аароном Ван-Биссакой о новом контракте.

Ван-Биссаке потребовалось немало времени, чтобы заслужить место в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



В рамках Премьер-Лиги Ван-Биссака впервые появился в стартовом составе "Юнайтед" при Тен Хаге только в конце декабря, до этого лишь однажды выйдя на замену на четыре минуты.



Зато во второй половине минувшего сезона Ван-Биссака превратился в важного для "Юнайтед" игрока, а слухи о том, что "красные дьяволы" хотят избавиться от своей "ошибки за 50 миллионов фунтов", как Аарона называли злые языки, постепенно исчезли.



Действующий контракт Ван-Биссаки истекает следующим летом и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. "Юнайтед" не только не собирается прощаться с Аароном, но и хочет заключить с ним новый контракт.



Daily Mail ожидает, что "Юнайтед" и представители Ван-Биссаки сядут за стол переговоров сразу после закрытия летнего трансферного окна. 25-летний защитник может рассчитывать на прибавку к зарплате относительно нынешних 100,000 фунтов в неделю.