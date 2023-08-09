Кайл Уолкер решил остаться в "Сити"

Защитник Кайл Уолкер передумал уходить в "Баварию" и решил остаться в "Манчестер Сити".

По информации The Athletic, Уолкер вел переговоры с "Баварией" с июня и в прошлом месяце дал устное согласие присоединиться к команде Томаса Тухеля.



Однако процесс затянулся, потому что "Бавария" не смогла согласовать компенсацию за Уолкера с "Сити". Пока велись эти переговоры, "горожане" не оставляли попыток переубедить Кайла.



В конце концов уговоры главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, с которым у Уолкера состоялся романтический ужин перед матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала", подействовали.



В итоге 33-летний англичанин предпочел остаться и сейчас решает, примет ли второе предложение "Сити" о новом контракте. "Горожане" готовы платить экс-игроку "Тоттенхэму" больше, нежели "Бавария".