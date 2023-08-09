Лопетеги покинул "Вулверхэмптон" за три дня до старта сезона

За три дня до старта нового сезона Премьер-Лиги Хулен Лопетеги покинул должность главного тренера "Вулверхэмптона" по обоюдному согласию сторон.

Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон" только в ноябре, когда "волки" находились на самом дне в Премьер-Лиге. Хулен довольно уверенно решил задачу по продлению прописки в элите, заняв 13-е место.



Еще в концовке минувшего сезона появились слухи, что для Лопетеги стало неприятным сюрпризом известие о проблемах "Вулверхэмптона" с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Опасения Хулена полностью подтвердились, потому что этим летом он не смог укрепить состав своей команды, если не считать подписанного свободным агентом Мэтта Дохерти, и вдобавок понес ряд ощутимых потерь вроде Рубена Невеша и Натана Коллинса.



В официальном заявлении "Вулверхэмптона" говорится, что клуб вел переговоры с Лопетеги на протяжении нескольких недель, но в конце концов стороны решили прекратить сотрудничество. Вместе с Хуленом уходят и все его помощники.



BBC ожидает, что на место 56-летнего испанца будет назначен бывший наставник "Борнмута" Гари О'Нил, который в минувшем сезоне спас "вишенок" от вылета из Премьер-Лиги, но затем его попросили уступить штурвал Андони Ираоле.



Добавим, "Вулверхэмптон" начинает новый сезон выездом к "Манчестер Юнайтед" в следующий понедельник.