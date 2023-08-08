Джеррард объяснил, почему не заберет Салаха у "Ливерпуля"

Мохамед Салах и Стивен Джеррард Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард объяснил, почему его клуб не будет покупать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Только в прошлом месяце Джеррард забрал из "Ливерпуля" полузащитника Джордана Хендерсона, который в Саудовской Аравии получил контракт с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.

С переездом в саудовскую лигу связывают и Салаха, однако Джеррард слишком любит "Ливерпуль", чтобы лишать "красных" 31-летнего египтянина.

"Заинтересован ли я в покупке Салаха? Нет. Ответ "нет".

"Мохамед Салах — мой любимый игрок. Я люблю футбольный клуб "Ливерпуль", поэтому Мохамед может остаться там".

"Он может перейти, когда выиграет больше титулов лиги и трофеев Лиги Чемпионов с "Ливерпулем". Тогда мы можем рассмотреть этот вариант", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 604



Поиск: