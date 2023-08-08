С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за махинации при Абрамовиче

Премьер-Лига ведет расследование насчет финансовых махинаций "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Только в прошлом месяце УЕФА оштрафовал "Челси" на 8.6 млн. фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2019 год.



Новый владелец "Челси" Тодд Бели, купивший "Челси" у Абрамовича в мае 2022, сам оповестил УЕФА, а также FA и Премьер-Лигу о ряде подозрительных транзакций в эру своего предшественника.



Как и УЕФА, Премьер-Лига инициировала свое расследование. По информации The Times, внимание футбольных чиновников привлекли многомиллионные платежи "Челси" в адрес шести офшорных компаний, предположительно связанных с футбольными агентами и посредниками.



Также "Челси" обходным путем совершил минимум один платеж семье игрока. Такого рода нарушения, если они будут доказаны, могут повлечь за собой даже снятие очков.



Добавим, Абрамович владел "Челси" с 2003 года. При российском олигархе "синие" выиграли пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов и две Лиги Европы.