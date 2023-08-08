С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за махинации при Абрамовиче

Роман Абрамович Премьер-Лига ведет расследование насчет финансовых махинаций "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Только в прошлом месяце УЕФА оштрафовал "Челси" на 8.6 млн. фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2019 год.

Новый владелец "Челси" Тодд Бели, купивший "Челси" у Абрамовича в мае 2022, сам оповестил УЕФА, а также FA и Премьер-Лигу о ряде подозрительных транзакций в эру своего предшественника.

Как и УЕФА, Премьер-Лига инициировала свое расследование. По информации The Times, внимание футбольных чиновников привлекли многомиллионные платежи "Челси" в адрес шести офшорных компаний, предположительно связанных с футбольными агентами и посредниками.

Также "Челси" обходным путем совершил минимум один платеж семье игрока. Такого рода нарушения, если они будут доказаны, могут повлечь за собой даже снятие очков.

Добавим, Абрамович владел "Челси" с 2003 года. При российском олигархе "синие" выиграли пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов и две Лиги Европы.


Метки Абрамович, Бели, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1197

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 08.08.2023 22:57 # narcot
    Прикол, что обкончались под новостью только колбасные дауны) норм абрам е6ал этот биомусор, получается

    (ответить)

  2. sausage 08.08.2023 22:53 # sausage
    Роман где-то снисходительно посмеивается, загорая на яхте.

    (ответить)

  3. narcot 08.08.2023 22:48 # narcot
    Хуйлуша на кекстере даст тайминг с майором или продолжит сосать?)





    На видео комбат 1822 майор Томов, сам он с утра не на связи, часть его бойцов подозревают, что сам комбат в плену

    (ответить)

  4. bembo 08.08.2023 22:43 # bembo
    Е6ать, офшоры и выплаты агентам, орууу

    Все в чистую работают, и только челси руку агентам золотят, ахах. Агень холанда ща в ахуе

    (ответить)

  5. bembo 08.08.2023 22:40 # bembo
    Лол, за эти махинации уже как бы был бан в 2019 2020. По второму кругу чтоль!?

    (ответить)

  6. drogba11cool 08.08.2023 22:33 # drogba11cool
    Худшее позади, уже ничего не страшно :)

    (ответить)

  7. superperez101 08.08.2023 22:24 # superperez101
    да хватит уже пинать труп
    пенсы итак уже всё

    (ответить)

  8. gucman 08.08.2023 22:16 # gucman
    Новый владелец "Челси" Тодд Бели, купивший "Челси" у Абрамовича в мае 2022, сам оповестил УЕФА, а также FA и Премьер-Лигу о ряде подозрительных транзакций в эру своего предшественника.

    Этого дол6ае6а по ходу специально заслали, чтобы развалить Челси

    (ответить)

  9. sausage 08.08.2023 22:14 # sausage
    Да ладно, пиндосу простят. Это фсё русские виноваты! А вообще Боэли уже самого пора судить, походу он всё бабло на говно трансферы слил, а 2 ярда вложить в инфраструктуру и стадик "забыл") Вот такие они, добропорядочные бизнесмены.

    (ответить)

  10. dexter 08.08.2023 22:13 # dexter
    Да какие очки... Это ж пинсы... Залупу на воротник и домой в ЧШ.

    (ответить)

  11. dexter 08.08.2023 22:11 # dexter
    Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности.

    Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано.

    ЕС в принципе не может выступать гарантом безопасности, т. к., в отличие от НАТО, не является оборонной организацией.

    «Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — отметил Стано.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1691519670

    (ответить)

  12. hachidlo 08.08.2023 22:09 # hachidlo
    Колбасники перевозбудятся от этой новости. Ночка у них сегодня будет жаркая.

    (ответить)

  13. slash-lfc 08.08.2023 22:07 # slash-lfc
    Обоссаный синий пузырёк и 20 лет не просуществовавший хахахах. Позор всей Англии

    (ответить)

  14. skydreams 08.08.2023 22:07 # skydreams
    ТВАРИ!!!

    (ответить)

  15. felix-the-cat 08.08.2023 22:05 # felix-the-cat
    Петушки все титулы себе купили)) типичный пузырь до появления РА, теперь снова будет сасать)

    (ответить)

  16. hachidlo 08.08.2023 22:01 # hachidlo
    Похуй, Боэлян порешает.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: