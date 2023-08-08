С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за махинации при Абрамовиче
Премьер-Лига ведет расследование насчет финансовых махинаций "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.
Только в прошлом месяце УЕФА оштрафовал "Челси" на 8.6 млн. фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2019 год.
Новый владелец "Челси" Тодд Бели, купивший "Челси" у Абрамовича в мае 2022, сам оповестил УЕФА, а также FA и Премьер-Лигу о ряде подозрительных транзакций в эру своего предшественника.
Как и УЕФА, Премьер-Лига инициировала свое расследование. По информации The Times, внимание футбольных чиновников привлекли многомиллионные платежи "Челси" в адрес шести офшорных компаний, предположительно связанных с футбольными агентами и посредниками.
Также "Челси" обходным путем совершил минимум один платеж семье игрока. Такого рода нарушения, если они будут доказаны, могут повлечь за собой даже снятие очков.
Добавим, Абрамович владел "Челси" с 2003 года. При российском олигархе "синие" выиграли пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов и две Лиги Европы.
08.08.2023 22:00
Просмотров: 1197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прикол, что обкончались под новостью только колбасные дауны) норм абрам е6ал этот биомусор, получается
(ответить)
Роман где-то снисходительно посмеивается, загорая на яхте.
(ответить)
Хуйлуша на кекстере даст тайминг с майором или продолжит сосать?)
На видео комбат 1822 майор Томов, сам он с утра не на связи, часть его бойцов подозревают, что сам комбат в плену
(ответить)
Е6ать, офшоры и выплаты агентам, орууу
Все в чистую работают, и только челси руку агентам золотят, ахах. Агень холанда ща в ахуе
(ответить)
Лол, за эти махинации уже как бы был бан в 2019 2020. По второму кругу чтоль!?
(ответить)
Худшее позади, уже ничего не страшно :)
(ответить)
да хватит уже пинать труп
пенсы итак уже всё
(ответить)
Новый владелец "Челси" Тодд Бели, купивший "Челси" у Абрамовича в мае 2022, сам оповестил УЕФА, а также FA и Премьер-Лигу о ряде подозрительных транзакций в эру своего предшественника.
Этого дол6ае6а по ходу специально заслали, чтобы развалить Челси
(ответить)
Да ладно, пиндосу простят. Это фсё русские виноваты! А вообще Боэли уже самого пора судить, походу он всё бабло на говно трансферы слил, а 2 ярда вложить в инфраструктуру и стадик "забыл") Вот такие они, добропорядочные бизнесмены.
(ответить)
Да какие очки... Это ж пинсы... Залупу на воротник и домой в ЧШ.
(ответить)
Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности.
Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано.
ЕС в принципе не может выступать гарантом безопасности, т. к., в отличие от НАТО, не является оборонной организацией.
«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — отметил Стано.
Источник: https://rusvesna.su/news/1691519670
(ответить)
Колбасники перевозбудятся от этой новости. Ночка у них сегодня будет жаркая.
(ответить)
Обоссаный синий пузырёк и 20 лет не просуществовавший хахахах. Позор всей Англии
(ответить)
ТВАРИ!!!
(ответить)
Петушки все титулы себе купили)) типичный пузырь до появления РА, теперь снова будет сасать)
(ответить)
Похуй, Боэлян порешает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий