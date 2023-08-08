"Арсенал" договорился о покупке Райи
"Арсенал" достиг договоренности с "Брентфордом" насчет приобретения голкипера Давида Райи.
Изначально оценив Райю в 40 миллионов фунтов, в итоге "Брентфорд" согласился отпустить своего первого номера в "Арсенал" за 30 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.
"Брентфорд" пошел на уступки, потому что от контракта Райи остается всего один год, и Давид попросил свой клуб отпустить его в "Арсенал".
При этом сам Райя еще на прошлой неделе согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". Теперь Давиду лишь остается пройти медобследование и официально присоединиться к "канонирам".
В команде Микеля Артеты 27-летний испанец составит конкуренцию Аарону Рамсдейлу, тогда как Мэтт Тернер находится на своем пути в "Ноттингем Форест".
08.08.2023 21:00
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