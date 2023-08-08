"Бавария" сделает еще одно предложение по Кейну

Харри Кейн "Бавария" хочет сделать еще одно предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Выдвинутое в минувшую пятницу и отклоненное "Тоттенхэмом" в понедельник предложение свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) считалось финальным предложением, которое "Бавария" сделает по 30-летнему Кейну.

Однако Sky Sports утверждает, что чемпионы Бундеслиги отказываются признавать поражение в борьбе за капитана сборной Англии и во вторник или среду предпримут новую попытку.

Новое предложение "Баварии" должно составить 110 млн. евро (94.6 млн. фунтов), включая бонусы. В Мюнхене знают, что Кейн хочет прояснить свое будущее до стартового матча "Тоттенхэма" в новом сезоне — против "Брентфорда" в ближайшее воскресенье.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 20:00

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  1. muzzle 08.08.2023 21:20 # muzzle
    Забавно то, что только если Бавария сделает ещё одно предложение по Кейну, то этим самым и признает своё поражение. После этого все будут вытирать ноги о "последних" Баварских предложений

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  2. petertosh 08.08.2023 20:12 # petertosh
    Забавно будет если Леви ни под кем не прогнётся и оставит Кейна на сезон)

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