"Бавария" сделает еще одно предложение по Кейну

"Бавария" хочет сделать еще одно предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Выдвинутое в минувшую пятницу и отклоненное "Тоттенхэмом" в понедельник предложение свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) считалось финальным предложением, которое "Бавария" сделает по 30-летнему Кейну.



Однако Sky Sports утверждает, что чемпионы Бундеслиги отказываются признавать поражение в борьбе за капитана сборной Англии и во вторник или среду предпримут новую попытку.



Новое предложение "Баварии" должно составить 110 млн. евро (94.6 млн. фунтов), включая бонусы. В Мюнхене знают, что Кейн хочет прояснить свое будущее до стартового матча "Тоттенхэма" в новом сезоне — против "Брентфорда" в ближайшее воскресенье.