"Бавария" сделает еще одно предложение по Кейну
"Бавария" хочет сделать еще одно предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Выдвинутое в минувшую пятницу и отклоненное "Тоттенхэмом" в понедельник предложение свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) считалось финальным предложением, которое "Бавария" сделает по 30-летнему Кейну.
Однако Sky Sports утверждает, что чемпионы Бундеслиги отказываются признавать поражение в борьбе за капитана сборной Англии и во вторник или среду предпримут новую попытку.
Новое предложение "Баварии" должно составить 110 млн. евро (94.6 млн. фунтов), включая бонусы. В Мюнхене знают, что Кейн хочет прояснить свое будущее до стартового матча "Тоттенхэма" в новом сезоне — против "Брентфорда" в ближайшее воскресенье.
08.08.2023 20:00
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Забавно то, что только если Бавария сделает ещё одно предложение по Кейну, то этим самым и признает своё поражение. После этого все будут вытирать ноги о "последних" Баварских предложений
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Забавно будет если Леви ни под кем не прогнётся и оставит Кейна на сезон)
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