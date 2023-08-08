"Тоттенхэм" приобрел Алехо Велиса

"Тоттенхэм" совершил второе за день приобретение, подписав центрального нападающего "Росарио Сентраль" Алехо Велиса стоимостью около 12 миллионов фунтов.

Как и оформленный ранее во вторник защитник Микки Ван де Вен из "Вольфсбурга", 19-летний Велис заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2029 года.



Велис, взявший у "шпор" 36-й номер, сыграл 62 матча и забил 19 голов за "Росарио Сентраль" после своего дебюта в июле 2021.



На международном уровне Алехо представлял Аргентину на Чемпионате Мира U-20 и Чемпионате Южной Америки U-20 ранее в этом году, забив три гола в девяти матча за юношескую сборную.



