Японский голкипер отказал "Юнайтед"

Дзион Судзуки Голкипер японского клуба "Урава Ред Даймондс" Дзион Судзуки отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже достиг договоренности с "Урава Ред Даймондс" о компенсации за Судзуки, однако сам Дзион отказался от этого трансфера.

В "Юнайтед" чувствовали, что Судзуки требуется еще два года, прежде чем Дзион будет готов к Премьер-Лиге. 20-летний японец сидеть за спиной у первого номера "красных дьяволов" Андре Онана не пожелал.

Вместо этого Судзуки решил отправиться в бельгийский клуб "Сент-Трюйден", который принадлежит японцам.

Добавим, на последнем рубеже "Юнайтед" все еще располагает 37-летним Томом Хитоном, который после продуктивных разговоров с главным тренером Эриком Тен Хагом согласился остаться в клубе, а также Дином Хендерсоном, чье будущее по-прежнему находится в подвешенном состоянии.


Метки Манчестер Юнайтед, Судзуки, Урава Ред Даймондс

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 08.08.2023 18:16 # takernotagiver
    Так это клиент Черножопси)

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  2. maximka 08.08.2023 18:06 # maximka
    афрояпонцы кругом

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  3. prideoflondon 08.08.2023 18:01 # prideoflondon
    А почему на фотке черножопый?

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