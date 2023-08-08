Японский голкипер отказал "Юнайтед"

Голкипер японского клуба "Урава Ред Даймондс" Дзион Судзуки отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже достиг договоренности с "Урава Ред Даймондс" о компенсации за Судзуки, однако сам Дзион отказался от этого трансфера.



В "Юнайтед" чувствовали, что Судзуки требуется еще два года, прежде чем Дзион будет готов к Премьер-Лиге. 20-летний японец сидеть за спиной у первого номера "красных дьяволов" Андре Онана не пожелал.



Вместо этого Судзуки решил отправиться в бельгийский клуб "Сент-Трюйден", который принадлежит японцам.



Добавим, на последнем рубеже "Юнайтед" все еще располагает 37-летним Томом Хитоном, который после продуктивных разговоров с главным тренером Эриком Тен Хагом согласился остаться в клубе, а также Дином Хендерсоном, чье будущее по-прежнему находится в подвешенном состоянии.