МЮ представил третий комплект формы на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил третий комплект своей формы на сезон 2023/24.

В официальном заявлении "Юнайтед" говорится, что произведение технического спонсора клуба в лице компании Adidas "перекликается с духом нашего славного прошлого".



Дизайн формы напоминает ту, в которой "Юнайтед" выступал на пути к своему триумфу в Кубке Англии в сезоне 1908/09.



Примечательно, что для представления своей новой форму "красные дьяволы" привлекли своего бывшего капитана Роя Кина.



























