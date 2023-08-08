МЮ представил третий комплект формы на сезон 2023/24 (ФОТО)

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24 "Манчестер Юнайтед" представил третий комплект своей формы на сезон 2023/24.

В официальном заявлении "Юнайтед" говорится, что произведение технического спонсора клуба в лице компании Adidas "перекликается с духом нашего славного прошлого".

Дизайн формы напоминает ту, в которой "Юнайтед" выступал на пути к своему триумфу в Кубке Англии в сезоне 1908/09.

Примечательно, что для представления своей новой форму "красные дьяволы" привлекли своего бывшего капитана Роя Кина.

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 08.08.2023 18:13 # kagawa
    Тряпка из сортира гей-клуба

    Рой Кин там каким боком

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  2. lfc-krr 08.08.2023 18:13 # lfc-krr
    Хорошая. Упростили лого, в стиле лфк

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  3. prideoflondon 08.08.2023 17:54 # prideoflondon
    Скам он и есть - скам
    Фрики и уродцы

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  4. tursa 08.08.2023 17:37 # tursa
    ну и лица конечно, особенно последний, какой-то вася пупкин с райончика

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  5. ataman 08.08.2023 17:27 # ataman
    почему все формы МЮ такое говнище?

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  6. slavaukraine 08.08.2023 17:13 # slavaukraine
    Команда уродов) Сук.. ахаххахахахах

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  7. skydreams 08.08.2023 17:03 # skydreams
    норм норм

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  8. suddenly 08.08.2023 17:01 # suddenly
    Красивая впринципе

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  9. homer-simpson 08.08.2023 17:00 # homer-simpson
    Бля такие дебилы

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