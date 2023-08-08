МЮ представил третий комплект формы на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил третий комплект своей формы на сезон 2023/24.
В официальном заявлении "Юнайтед" говорится, что произведение технического спонсора клуба в лице компании Adidas "перекликается с духом нашего славного прошлого".
Дизайн формы напоминает ту, в которой "Юнайтед" выступал на пути к своему триумфу в Кубке Англии в сезоне 1908/09.
Примечательно, что для представления своей новой форму "красные дьяволы" привлекли своего бывшего капитана Роя Кина.
08.08.2023 17:00
Просмотров: 830
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тряпка из сортира гей-клуба
Рой Кин там каким боком
(ответить)
Хорошая. Упростили лого, в стиле лфк
(ответить)
Скам он и есть - скам
Фрики и уродцы
(ответить)
ну и лица конечно, особенно последний, какой-то вася пупкин с райончика
(ответить)
почему все формы МЮ такое говнище?
(ответить)
Команда уродов) Сук.. ахаххахахахах
(ответить)
норм норм
(ответить)
Красивая впринципе
(ответить)
Бля такие дебилы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий