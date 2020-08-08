"Тоттенхэм" не взял Кейна на матч с "Барселоной"

Нападающий Харри Кейн пропустит предсезонный матч "Тоттенхэма" против "Барселоны" на фоне спекуляций насчет своего будущего.

Накануне "Тоттенхэм" отклонил поступившее еще в пятницу предложение "Баварии" в размере свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) о покупке Кейна.



"Бавария" дала понять, что это ее финальное предложение по 30-летнему капитану сборной Англии. Несмотря на это, два клуба продолжают переговоры.



А сейчас выяснилось, что "Тоттенхэм" не взял Кейна на запланированный на вечер вторника матч против "Барселоны" за Кубок Жоана Гампера, сообщает

Sky Sports.



Отметим, что только в минувшее воскресенье Кейн играл против "Шахтера", отметившись покером (5:1).