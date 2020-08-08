"Тоттенхэм" не взял Кейна на матч с "Барселоной"
Нападающий Харри Кейн пропустит предсезонный матч "Тоттенхэма" против "Барселоны" на фоне спекуляций насчет своего будущего.
Накануне "Тоттенхэм" отклонил поступившее еще в пятницу предложение "Баварии" в размере свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) о покупке Кейна.
"Бавария" дала понять, что это ее финальное предложение по 30-летнему капитану сборной Англии. Несмотря на это, два клуба продолжают переговоры.
А сейчас выяснилось, что "Тоттенхэм" не взял Кейна на запланированный на вечер вторника матч против "Барселоны" за Кубок Жоана Гампера, сообщает
Sky Sports.
Отметим, что только в минувшее воскресенье Кейн играл против "Шахтера", отметившись покером (5:1).
08.08.2023 16:00
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Его не взяли не из-за возможного трансфера, расслабьтесь маленькие мои) Уже в ноябре Кейн подпишет контракт до конца карьеры в Тоттенхэме и навсегда останется легендой Тоттенхэма.
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Не взяли Кейна на Кубок Жоана Гампера. Лишают игрока возможности взять третий трофей в карьере. Вот уроды!
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