"Тоттенхэм" не взял Кейна на матч с "Барселоной"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн пропустит предсезонный матч "Тоттенхэма" против "Барселоны" на фоне спекуляций насчет своего будущего.

Накануне "Тоттенхэм" отклонил поступившее еще в пятницу предложение "Баварии" в размере свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) о покупке Кейна.

"Бавария" дала понять, что это ее финальное предложение по 30-летнему капитану сборной Англии. Несмотря на это, два клуба продолжают переговоры.

А сейчас выяснилось, что "Тоттенхэм" не взял Кейна на запланированный на вечер вторника матч против "Барселоны" за Кубок Жоана Гампера, сообщает
Sky Sports.

Отметим, что только в минувшее воскресенье Кейн играл против "Шахтера", отметившись покером (5:1).


Метки Бавария, Барселона, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 16:00

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  1. slavaukraine 08.08.2023 16:37 # slavaukraine
    Его не взяли не из-за возможного трансфера, расслабьтесь маленькие мои) Уже в ноябре Кейн подпишет контракт до конца карьеры в Тоттенхэме и навсегда останется легендой Тоттенхэма.

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  2. suddenly 08.08.2023 16:04 # suddenly
    Не взяли Кейна на Кубок Жоана Гампера. Лишают игрока возможности взять третий трофей в карьере. Вот уроды!

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