"Тоттенхэм" купил Ван де Вена за 43 млн. фунтов

"Тоттенхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена.

Ван де Вен связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2029 года и будет выступать за команду Анге Постекоглу под 37-м номером.



Sky Sports оценивает трансфер Ван де Вена в 50 миллионов евро (43.1 млн. фунтов), включая 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



22-летний голландец стал четвертым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно после Гульельмо Викарио, Джеймса Мэддисона и Манора Соломона.



Ван де Вен является воспитанником "Волендама", за который успел сыграть 48 матчей до своего перехода в "Вольфсбург" в августе 2021.



За два сезона в "Вольфсбурге" Микки сыграл 41 матч во всех соревнованиях, забив один гол и отдав три результативные передачи.



Опыта выступлений за сборную Голландии Ван де Вен пока не имеет, хотя был в расширенной заявке команды Луи Ван Галя на ЧМ-2022 в Катаре и регулярно вызывается в молодежную сборную.



Добавим, предыдущим игроком, который подписывал столь продолжительный контракт — сразу на шесть лет — с "Тоттенхэмом", был полузащитник Танги Ндомбеле, купленный в 2019 году.