"Челси" подтвердил, что Нкунку перенес операцию

"Челси" подтвердил потерю нападающего Кристофера Нкунку на "продолжительный период времени" в связи с операцией на колене.

Из официального заявления "Челси" следует, что Нкунку уже перенес операцию и теперь приступает к программе реабилитации под наблюдением клубных медиков.



Свое левое колено летний новичок "Челси" повредил в заключительном матче предсезонного турне по США против дортмундской "Боруссии", пострадав в столкновении с Матсом Хуммельсом.



Таким образом, 25-летний француз, приглашенный из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов, пропустит первую часть нового сезона, который начнется для "Челси" матчем против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.