"Челси" подтвердил, что Нкунку перенес операцию
"Челси" подтвердил потерю нападающего Кристофера Нкунку на "продолжительный период времени" в связи с операцией на колене.
Из официального заявления "Челси" следует, что Нкунку уже перенес операцию и теперь приступает к программе реабилитации под наблюдением клубных медиков.
Свое левое колено летний новичок "Челси" повредил в заключительном матче предсезонного турне по США против дортмундской "Боруссии", пострадав в столкновении с Матсом Хуммельсом.
Таким образом, 25-летний француз, приглашенный из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов, пропустит первую часть нового сезона, который начнется для "Челси" матчем против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.
08.08.2023 15:00
Просмотров: 337
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
слишком долго мурыжат трансфер какого то ноунейма из сотона. ну если он так нужен - пускай так и будет, нам нужно еще ЦЗ какого нибудь добротного.
(ответить)
Да он бы и не помог этой помойке... членси говно
(ответить)
есть вещи которые не меняются: кейн в ттх навечно, бездарные трансферы чолси, каждый болела фк какульси глиномес.
(ответить)
что говорит лемурс, когда ему суют монетки в сраку? мелочь, а приятно
(ответить)
охх как блестящще, помню давече, буквально недавно ситуация как с лакакой - рисовали схемки пенсики с нкуку в атаке, что то про гегемонию твердили ахахахахах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий