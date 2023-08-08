"Челси" подтвердил, что Нкунку перенес операцию

Кристофер Нкунку "Челси" подтвердил потерю нападающего Кристофера Нкунку на "продолжительный период времени" в связи с операцией на колене.

Из официального заявления "Челси" следует, что Нкунку уже перенес операцию и теперь приступает к программе реабилитации под наблюдением клубных медиков.

Свое левое колено летний новичок "Челси" повредил в заключительном матче предсезонного турне по США против дортмундской "Боруссии", пострадав в столкновении с Матсом Хуммельсом.

Таким образом, 25-летний француз, приглашенный из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов, пропустит первую часть нового сезона, который начнется для "Челси" матчем против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.


Метки Нкунку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 15:00

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  1. bangladesh 08.08.2023 15:18 # bangladesh
    слишком долго мурыжат трансфер какого то ноунейма из сотона. ну если он так нужен - пускай так и будет, нам нужно еще ЦЗ какого нибудь добротного.

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  2. arskc 08.08.2023 15:16 # arskc
    Да он бы и не помог этой помойке... членси говно

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  3. bangladesh 08.08.2023 15:15 # bangladesh
    есть вещи которые не меняются: кейн в ттх навечно, бездарные трансферы чолси, каждый болела фк какульси глиномес.

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  4. narcot 08.08.2023 15:12 # narcot
    что говорит лемурс, когда ему суют монетки в сраку? мелочь, а приятно

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  5. bangladesh 08.08.2023 15:05 # bangladesh
    охх как блестящще, помню давече, буквально недавно ситуация как с лакакой - рисовали схемки пенсики с нкуку в атаке, что то про гегемонию твердили ахахахахах

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