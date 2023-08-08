Нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку, вероятно, потребуется операция на колене, что увеличит срок его восстановления.

Нкунку травмировал свое левое колено в заключительном предсезонном матче "Челси" — против дортмундской "Боруссии" в Чикаго на прошлой неделе.



Изначальный прогноз гласил, что 25-летний француз избежал тяжелой травмы и, вероятно, пропустит недели, нежели месяцы.



Однако углубленное обследование позволило установить, что Нкунку повредил свой мениск, и близкий к Кристоферу источник подтвердил The Guardian, что игрок опасается операции.



Окончательное решение об операции еще не принято. Медики "Челси" проводят дополнительные медицинские тесты, чтобы определить, возможно ли избежать хирургического вмешательства.



Операция Нкунку может заставить "Челси" активизировать поиски нападающего. "Синие" все еще обдумывают обмен Ромелу Лукаку на Душана Влаховича из "Ювентуса", но в Неймаре из ПСЖ не заинтересованы, добавляет издание.