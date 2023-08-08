"Ньюкасл" приобрел Ливраменто

"Ньюкасл" объявил о приобретении крайнего защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто за 32 миллиона фунтов.

20-летний Ливраменто заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2028 года и стал третьим крупным приобретением "сорок" в это трансферное окно после Сандро Тонали и Харви Барнса.



Ливраменто является продуктом академии "Челси", однако летом 2021 Тино решил покинуть родной клуб и отправиться в "Саутгемптон".



Ливраменто сразу же заиграл у "святых", успев провести 28 матчей Премьер-Лиги в своем дебютном на "Сент-Мэри" сезоне, который был оборван тяжелейшей травмой колена.



Тино провел в лазарете более года — 392 дня — и вернулся на футбольное поле в концовке минувшего сезона, успев дважды появиться на замену.



"То, как тренер играет в футбол, выглядит очень привлекательно, и я чувствую, что это подходит мне как игроку. А учитывая то, как успешно команда провела прошлый сезон, и нашу траекторию, мне просто не терпится стать частью этого".



"Возможность учиться у Кирана Триппьера — это еще одна важная вещь для меня. Надеюсь, он научит меня, как стать более классным игроком и более классным крайним защитником", — сообщил Ливраменто.



BBC отмечает, что за счет бонусов стоимость Ливраменто может вырасти до 40 млн. фунтов.