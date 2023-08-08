"Вулверхэмптон" может позвать О'Нила в случае ухода Лопетеги

"Вулверхэмптон" задумывается о приглашении Гари О'Нила в случае расставания со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.

Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон" в только ноябре, однако этим летом будущее Хулена на "Молинью" оказалось под большим вопросом.



Дело в том, что Лопетеги испытывает разочарование от трансферной политики своего клуба, который заработал около 91 миллиона фунтов с продаж игроков вроде Рубена Невеша и Натана Коллинса, но при этом каких-либо значимых приобретений не совершил, если не считать пары выкупленных после аренды игроков и подписанного свободным агентом Мэтта Дохерти.



"Волки" всерьез опасаются, что Лопетеги может подать в отставку в ближайшее время, и поэтому уже задумываются о замене для испанского специалиста.



Как сообщает talkSPORT, в случае ухода Лопетеги "Вулверхэмптон" может пригласить О'Нила, который удержал "Борнмут" в Премьер-Лиге в минувшем сезоне, но летом уступил свое место Андони Ираоле.



Добавим, "волки" начинают новый сезон выездом к "Манчестер Юнайтед" 14 августа, а в пяти первых турах также сыграют против "Брайтона" и "Ливерпуля".