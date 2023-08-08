Тен Хаг хочет совершить еще два приобретения
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется совершить еще два приобретения в остатке летнего трансферного окна.
Покупками Расмуса Хейлунда, Мейсона Маунта и Андре Онана "Юнайтед" полностью исчерпал свой трансферный бюджет на лето, и прямо сейчас клуб с "Олд Траффорд" сосредоточен на продажах.
"Юнайтед" ведет переговоры с заинтересованными клубами насчет защитника Харри Магуайра и полузащитников Фреда, Донни Ван де Бека, Скотта Мактоминея.
На вырученные деньги Тен Хаг прежде всего хочет приобрести полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, которого он знает по совместной работе в "Утрехте".
Если план продаж будет выполнен полностью, и "Юнайтед" выгодно пристроит минимум четырех игроков, у Тен Хага могут появиться средства на еще одно приобретение.
И этим вторым приобретением Тен Хаг хочет укрепить центр обороны. В приоритете у Эрика находится Жан-Клер Тодибо из "Ниццы". При негативном сценарии "Юнайтед" предложит контракт ветерану Джонни Эвансу, сообщает The Independent.
08.08.2023 11:00
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Последние комментарии:
продажа фреда и холодильника, надеюсь) но, зная лысого шарлатана, опять будет говно из аякса
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И витя и магваир и эванс это клоуны ебаные, надо типа этого подписывать хотя я хз это кто))
Ну а амбрабат это збс
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