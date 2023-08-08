"Челси" хочет и Кайседо, и Адамса

"Челси" не рассматривает Тайлера Адамса из "Лидса" в качестве альтернативы Мойсесу Кайседо из "Брайтона", а собирается приобрести обоих полузащитников.

Кайседо остается целью номер один "Челси" на роль партнера Энцо Фернандеса по центру поля, однако пока "синие" отказываются платить те 100 миллионов фунтов, в которые "Брайтон" оценивает Мойсеса.



Сам Кайседо отчаянно хочет перейти в "Челси" и в понедельник, сообщает BBC, даже пропустил тренировку "Брайтона". 21-летний эквадорец расстроен, что "чайки" установили за него заградительную цену, блокируя трансфер его мечты.



Интерес "Челси" к Адамсу существует обособленно, утверждает Sky Sports. Контракт Тайлера с "Лидсом" позволяет 24-летнему американцу покинуть вылетевший из Премьер-Лиги клуб за фиксированную сумму в 20 млн. фунтов.



В данный момент "Челси" готовится сделать еще одно предложение "Брайтону" по Кайседо, а также ведет переговоры с "Лидсом" насчет структуры сделки по Адамсу.



"Челси" намерен приобрести двух полузащитников в остатке летнего трансферного окна, а в случае неудачи с Кайседо может переключить свое внимание на Ромео Лавиа из "Саутгемптона".