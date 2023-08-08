"Челси" возобновил диалог с лагерем Неймара

"Челси" возобновил переговоры с представителями нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Накануне ряд ведущих новостных изданий сообщил, что Неймар уведомил ПСЖ о своем желании покинуть клуб этим летом, несмотря на рассчитанный до 2025 года контракт.



В идеале Неймар хотел бы вернуться в "Барселону", которая в свое время выручила 198 миллионов фунтов с его продажи в ПСЖ, однако из-за своих финансовых проблем каталонский клуб не может позволить себе 31-летнего бразильца.



И это открывает дверь к переходу Неймара в "Челси", который вел переговоры насчет экс-нападающего "Сантоса" еще в январе.



"Челси" не только нуждается в нападающем, но и является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе дорогостоящий трансфер Неймара. Кроме того, это не секрет, что владелец "синих" Тодд Бели неровно дышит к бразильской суперзвезде.



А если верить RMC Sport, то "Челси" уже возобновил переговоры с представителями Неймара, который в Париже получает 30 млн. евро в год "чистыми".