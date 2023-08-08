"Бавария" продолжает переговоры по Кейну

Несмотря на отклоненное "Тоттенхэмом" предложение, "Бавария" продолжает переговоры о покупке нападающего Харри Кейна.

Напомним, в минувшую пятницу "Бавария" выдвинула насчет Кейна очередное предложение, которое медиа назвали "финальным", также сообщив, что перед "Тоттенхэм" был поставлен дедлайн до полуночи.



Свой ответ "Тоттенхэм" направил только в понедельник, отказавшись отпустить 30-летнего капитана сборной Англии за сумму свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



Как сообщают Sky Sports и The Independent, два клуба продолжают переговоры, и теперь дедлайн смещается до ближайшего уикенда — Кейн хочет получить ясность насчет своего будущего до старта нового сезона Премьер-Лиги.



Теперь у "Баварии" есть четыре варианта: сделать еще одно предложение, отложить покупку Кейна на январь, дождаться января и тогда подписать предварительный контракт с Харри, переключиться на альтернативные цели среди нападающих вроде Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".