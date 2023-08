Светская хроника за вторник

Харри Магуайр готов покинуть "Манчестер Юнайтед" только ради клуба из Лиги Чемпионов. Бернарду Силва поставил ультиматум перед "Барселоной". "Челси" рассчитывает подписать еще четырех новичков. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн откажется от перехода в "Баварию", если его трансфер не будет согласован на этой неделе. (The Telegraph)



Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр готов уйти только в клуб из Лиги Чемпионов. (Football Transfers)



"Юнайтед" надеется продать полузащитников Донни Ван де Бека и Фреда на этой неделе. (Daily Mail)



Полузащитник Бернарду Силва дает "Барселоне" еще несколько дней, после чего подпишет новый контракт с "Манчестер Сити". (Mundo Deportivo)



"Ливерпулю" придется заплатить все 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Sky Sports)



"Ливерпуль" сосредоточен на Лавиа, поставив на паузу переговоры по полузащитнику "Флуминенсе" Андре. (Liverpool Echo)



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино скептичен насчет нападающего Душана Влаховича, которого "Ювентус" хочет выменять на Ромелу Лукаку. Без одобрения аргентинца сделки не будет. (The Guardian)



"Челси" и "Ювентус" запланировали новый раунд переговоров насчет обмена Лукаку на Влаховича. (Fabrizio Romano)



До закрытия трансферного окна "Челси" может подписать еще четырех новичков: Влаховича, Мойсеса Кайседо из "Брайтона", Тайлера Адамса из "Лидса" и Майкла Олисе из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



"Арсенал" собирается расторгнуть контракт с вингером Николя Пепе. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо, купленный у "Челси" за 12 млн. фунтов в январе, может уйти в "Фенербахче". (The Times)



Жоржиньо никуда не уходит. (The Telegraph)



Во вторник полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес прилетает в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Вест Хэме". (Sky Sports)



Другое



В плей-офф Лиги Конференций "Астон Вилла" сыграет против "Хайберниана" или "Люцерна". (Evening Standard)



Стриминговый сервис DAZN приобрел права на саудовскую лигу, матчи которой будут транслироваться в Британии с нового сезона. (Daily Mail)



Лорен Джеймс, сестра защитника "Челси" Риса Джеймса, может пропустить остаток женского Чемпионата Мира из-за своего удаления в четвертьфинальном матче против Нигерии за грубую игру. (The Sun)



Порносайт My.Club готов стать титульным спонсором "Челси" и платить "синим" 40 млн. фунтов в год. (Daily Express)