МЮ отказался продать Мактоминея в "Вест Хэм" за 30 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке полузащитника Скотта Мактоминея.
В понедельник стало известно, что "Вест Хэм" улучшил с 20 до 30 млн. фунтов на свое предложение о покупке защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. "Красные дьяволы" пока не дали своего ответа, и переговоры продолжаются.
Как сообщает Sky Sports, в этот же день "Вест Хэм" сделал отдельное предложение в 30 млн. фунтов по Мактоминею, и в данном случае "Юнайтед" ответил отказом без промедления.
"Юнайтед" открыт к продаже Мактоминея, однако "дьяволы" оценивают 26-летнего шотландца дороже — ближе к 45 млн. фунтов.
Ни Магуайра, ни Мактоминея "Юнайтед" не подталкивает к уходу из клуба, но готов рассмотреть предложения "по справедливой рыночной цене", которая учитывая возраст, опыт, физические кондиции игроков.
08.08.2023 06:00
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