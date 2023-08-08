МЮ отказался продать Мактоминея в "Вест Хэм" за 30 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке полузащитника Скотта Мактоминея.

В понедельник стало известно, что "Вест Хэм" улучшил с 20 до 30 млн. фунтов на свое предложение о покупке защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. "Красные дьяволы" пока не дали своего ответа, и переговоры продолжаются.



Как сообщает Sky Sports, в этот же день "Вест Хэм" сделал отдельное предложение в 30 млн. фунтов по Мактоминею, и в данном случае "Юнайтед" ответил отказом без промедления.



"Юнайтед" открыт к продаже Мактоминея, однако "дьяволы" оценивают 26-летнего шотландца дороже — ближе к 45 млн. фунтов.



Ни Магуайра, ни Мактоминея "Юнайтед" не подталкивает к уходу из клуба, но готов рассмотреть предложения "по справедливой рыночной цене", которая учитывая возраст, опыт, физические кондиции игроков.