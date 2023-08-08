МЮ отказался продать Мактоминея в "Вест Хэм" за 30 млн. фунтов

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке полузащитника Скотта Мактоминея.

В понедельник стало известно, что "Вест Хэм" улучшил с 20 до 30 млн. фунтов на свое предложение о покупке защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. "Красные дьяволы" пока не дали своего ответа, и переговоры продолжаются.

Как сообщает Sky Sports, в этот же день "Вест Хэм" сделал отдельное предложение в 30 млн. фунтов по Мактоминею, и в данном случае "Юнайтед" ответил отказом без промедления.

"Юнайтед" открыт к продаже Мактоминея, однако "дьяволы" оценивают 26-летнего шотландца дороже — ближе к 45 млн. фунтов.

Ни Магуайра, ни Мактоминея "Юнайтед" не подталкивает к уходу из клуба, но готов рассмотреть предложения "по справедливой рыночной цене", которая учитывая возраст, опыт, физические кондиции игроков.


Метки Вест Хэм, Мактоминей, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2023 06:00

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