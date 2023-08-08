"Арсенал" отказался продать Балогана в "Монако"

"Арсенал" отклонил предложение "Монако" о покупке нападающего Фоларина Балогана.

Несмотря на то, что Балоган забил 21 гол, выступая за "Реймс" в прошлом сезоне на правах аренды, этого оказалось недостаточно для Фоларина, чтобы заслужить место в планах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Балоган уже давно выставлен "Арсеналом" на трансфер, и очередным клубом, проявившим интерес к 22-летнему игроку сборной Соединенных Штатов, стал "Монако".



По информации The Athletic, "Монако" в устной форме сделал предложение "Арсеналу" после предсезонного матча двух команд на прошлой неделе, но "канониры" ответили отказом.



Сейчас "Монако" снова обратился насчет Балогана, выдвинув официальное предложение, но и в этот раз ответ "Арсенала" оказался отрицательным.



Однако "Монако" не собирается опускать руки и продолжает переговоры, благо спортивный директор клуба французской Лиги 1 Тиаго Скуро состоит с отличных отношениях со своим визави Эду из "Арсенала".



Интерес к Балогану также сохраняет "Интер", но клубу с "Сан-Сиро" будет непросто найти деньги на оцениваемого в 50 миллионов фунтов Фоларина.