Мэйтланд-Найлс перешел в "Лион"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс перешел свободным агентом в "Лион".

Мэйтланд-Найлс находился в системе "Арсенала" с шести лет, до истечения своего контракта в конце июня сыграв 132 матча за первую команду "канониров".



Минувший сезон Мэйтланд-Найлс провел в аренде в "Саутгемптоне", где сыграл 26 матчей, но не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги.



Теперь 25-летний англичанин будет выступать во Франции за "Лион", с которым он заключил контракт до 2027 года.



"Если бы в шесть лет мне сказали, что однажды я окажусь в "Лионе", я бы не смог себе этого представить. Я должен был использовать эту возможность", — сообщил Мэйтланд-Найлс официальному веб-сайту "Лиона".