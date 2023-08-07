"Вест Хэм" предлагает уже 30 млн. фунтов за Магуайра

"Вест Хэм" улучшил до 30 миллионов свое предложение о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

В прошлом месяце "Вест Хэм" уже пытался заполучить Магуайра, но ни арендовать Харри, ни купить его за 20 млн. фунтов "молотобойцам" не удалось.



Как сообщает Sky Sports, на сей раз "Вест Хэм" увеличил сумму в полтора раза и надеется, что этого будет достаточно для приобретения 30-летнего англичанина.



Магуайр отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, а недавно был лишен капитанской повязки, поэтому отъезд Харри с "Олд Траффорд" выглядит весьма вероятным.



Помимо Магуайра, "Вест Хэм" также заинтересован в его партнере по "Юнайтед" в лице Скотта Мактоминея. "Красные дьяволы" нуждаются в продажах, чтобы позволить себе Софьяна Амрабата из "Фиорентины" или какого-либо другого полузащитника.