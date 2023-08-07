Третье предложение "Ливерпуля" по Лавиа отклонено

Третье предложение "Ливерпуля" в 45 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа было отклонено.

Напомним, "Ливерпуль" сосредоточился на Лавиа после того, как проводил в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо, однако пока все попытки "красных" заполучить Ромео тщетны.



"Саутгемптон" по-прежнему оценивает Лавиа в 50 млн. фунтов и не собирается идти на уступки, благо у 19-летнего бельгийца остается еще четыре года по контракту.



Как сообщает Sky Sports, за ситуацией вокруг Лавиа также наблюдает "Челси", но для "синих" Ромео является лишь запасным вариантом на случай, если переманить Мойсеса Кайседо из "Брайтона" не удастся.



Добавим, Лавиа сыграл 34 матча за "Саутгемптон" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований. В поединке первого тура этой кампании Чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей" Ромео был назван среди запасных, так и не выйдя на поле.