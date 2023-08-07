Скамакка покинул "Вест Хэм" после одного сезона

"Вест Хэм" объявил о продаже своего нападающего Джанлуки Скамакки в "Аталанту".

Скамакка присоединился к "Вест Хэму" только прошлым летом, перебравшись из "Сассуоло" за 35.5 млн. фунтов.



В своем единственном английском сезоне Джанлука забил лишь восемь голов в 27 матчах, включая пять на пути к триумфу "молотобойцев" в Лиге Конференций.



Не сумев оправдать ожиданий, теперь 24-летний итальянец возвращается на родину и заменит в "Аталанте" проданного в "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда.



Добавим, трансфер Скамакки в "Аталанту" оценивается в 30 млн. евро (25.8 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов.