"Ноттингем Форест" договорился о покупке Тернера

"Ноттингем Форест" достиг договоренности с "Арсеналом" о покупке голкипера Мэтта Тернера.

По информации Football.London, стоимость трансфера Тернера составит 10 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Теперь 29-летний американец направляется в Ноттингем для прохождения медобследования, не дожидаясь, когда "Арсенал" купит на его место Давида Райю из "Брентфорда".



Таким образом, Тернер покинет "Арсенал" после всего одного сезона, в течение которого он сыграл лишь семь матчей, не сумев навязать конкуренции первому номеру "канониров" Аарону Рамсдейлу.