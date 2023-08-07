"Тоттенхэм" отклонил финальное предложение "Баварии" по Кейну
"Тоттенхэм" ответил отказом на финальное предложение "Баварии" о покупке нападающего Харри Кейна.
Напомним, свое очередное предложение насчет Кейна "Бавария" направила в минувшую пятницу, потребовав дать ответ до полуночи и предупредив, что завершит интерес к Харри в случае отказа.
Это предложение, названное "Баварией" "справедливым и финальным", оценивалось в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) плюс бонусы.
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви показал, что языком ультиматумов с ним разговаривать не стоит, практически демонстративно улетев на отдых к семье в Майами.
Как сообщает Sky Sports, свой ответ "Тоттенхэм" направил только в понедельник, вновь отказавшись продать 30-летнего капитана сборной Англии.
Сегодня же боссы "Баварии" проводят встречу, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги.
Сам Кейн хочет прояснить свое будущее тем или иным образом уже на этой неделе, до старта нового сезона Премьер-Лиги.
07.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
В одном из ключевых портов Турции, который принимал зерно с Украины прогремел мощнейший взрыв. Так вам и надо, мрази. Быть добру!
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Правильно наху,нехуй продавать лучших игроков апл.Прододжаем дальше натягивать кур с Кейном в дерби северного лондона
(ответить)
как вы считаете прямо сейчас нужно поднимать жизнь на новых территориях или все таки ждать уничтожения Украины ?
(ответить)
Поляки и украинцы никогда не были и не будут культурно близкими народами. Всё, что у них есть общего, — старательно культивируемая ненависть к России за «имперское угнетение».
чот хохлы забоялись, чуют что им Львов жмёт)
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ебаааа что батя меська творит! https://www.youtube.com/watch?v=1G-UBwsC43I
жаль по физухе сдал, по скиллам до сих пор лучший в мире с отрывом огромным
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Кайседо+Влахович вообще збс было бы) Влахович мне оч нравился ещё до трансфера в Юве, очень хотел его у нас.
Братья-пенсики, чо там кстати по Нкунку, есть инфа? А то я не видел вроде
(ответить)
В ЛФК его на место фирмино в след году
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Ухахахахаха ору в голос, как отбрили Баварию. Просто дикий ор))))
Что творит этот еврей)))
Ну теперь Леви нужно продлевать Кейна, а иначе через год уже Бавария будет угарать с еврея.
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Как же русня горит из-за того, что после провозглашения независимости, Украина стала самостоятельной развивающейся страной и в рот ебала рф, причем уровень жизни стал тоже куда лучше, чем на болотах рфии, а теперь ещё и в стычке 1 на 1 ВСУ дают на клык "второй армии мира".
Всё, что остаётся русне это по тв годами выдумывать новости как "на Украине хуже живётся, там нацисты всех притесняют", завидовать и стараться нагадить. Как маленькие завистливые пакостливые дети.
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Надеюсь Кейн не мудак, не подпишет больше контракта с этими неблагодарными и свалит потом бесплатно. Шпоры таким отношением к нему, его не заслуживают, как и денег за него.
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Ебашь русню, спасай планету!!!
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Медицины осталось на три дня кеееек)
Правительство России направило дополнительные средства на модернизацию поликлиник новых регионов. За счёт старых регионов.
А именно сократили субсидии на модернизацию здравоохранения для 61 региона России на общую сумму 2,4 млрд рублей при том, что общий бюджет на здравоохранение 2023 остался неизменным. Больше всего субсидии урезали для Пермского края, Нижегородской, Свердловской и Тульской областей. Теперь 1,02 млрд рублей будут направлены в пользу новых регионов.
Почему субсидий сократили на 2,4 млрд, а направят меньше половины, и что будет с оставшимися 1,3 млрд рублей, не уточняется. Ну, а что тут уточнять. Что у вас в Пермском крае поликлиники что ли плохие?
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