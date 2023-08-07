"Тоттенхэм" отклонил финальное предложение "Баварии" по Кейну

"Тоттенхэм" ответил отказом на финальное предложение "Баварии" о покупке нападающего Харри Кейна.

Напомним, свое очередное предложение насчет Кейна "Бавария" направила в минувшую пятницу, потребовав дать ответ до полуночи и предупредив, что завершит интерес к Харри в случае отказа.



Это предложение, названное "Баварией" "справедливым и финальным", оценивалось в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) плюс бонусы.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви показал, что языком ультиматумов с ним разговаривать не стоит, практически демонстративно улетев на отдых к семье в Майами.



Как сообщает Sky Sports, свой ответ "Тоттенхэм" направил только в понедельник, вновь отказавшись продать 30-летнего капитана сборной Англии.



Сегодня же боссы "Баварии" проводят встречу, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги.



Сам Кейн хочет прояснить свое будущее тем или иным образом уже на этой неделе, до старта нового сезона Премьер-Лиги.