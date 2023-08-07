"Бернли" обсуждает покупку Берге

"Бернли" ведет переговоры о покупке полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Сандера Берге.

Как и "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" является новичком Премьер-Лиги, однако истекающий через 12 месяцев контракт подталкивает "клинков" к продаже Берге.



Сандер был одним из лучших игроков "Шеффилд Юнайтед" в последние сезоны, сыграв ключевую роль в возвращении "клинков" в высший дивизион.



Как сообщает Sky Sports, переговоры насчет трансфера Берге продолжаются. 25-летний норвежец может стать второй крупной потерей коллектива Пола Хекингботтома в это окно после лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне в лице Илимана Ндиайе, проданного в "Марсель".