"Вест Хэм" согласовал покупку Альвареса

"Вест Хэм" согласовал приобретение полузащитника "Аякса" и сборной Мексики Эдсона Альвареса.

По информации Evening Standard, "Аякс" согласился отпустить Альвареса в "Вест Хэм" за 32 миллиона фунтов. О том, что Эдсон уже согласовал условия личного контракта с "молотобойцами", пресса сообщала еще на прошлой неделе.



"Вест Хэм" надеется завершить приобретение Альвареса в ближайшие дни — точно до матча первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу.



25-летний мексиканец выступает на позиции опорного полузащитника и является прямой заменой для Делана Райса, которого "Вест Хэм" продал в "Арсенал" за 105 млн. фунтов.



Помимо Альвареса, "Вест Хэм" сохраняет интерес к Харри Магуайру со Скоттом Мактоминеем из "Манчестер Юнайтед" и Джеймсу Уорд-Проузу из "Саутгемптона".