"Вест Хэм" согласовал покупку Альвареса

Эдсон Альварес "Вест Хэм" согласовал приобретение полузащитника "Аякса" и сборной Мексики Эдсона Альвареса.

По информации Evening Standard, "Аякс" согласился отпустить Альвареса в "Вест Хэм" за 32 миллиона фунтов. О том, что Эдсон уже согласовал условия личного контракта с "молотобойцами", пресса сообщала еще на прошлой неделе.

"Вест Хэм" надеется завершить приобретение Альвареса в ближайшие дни — точно до матча первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу.

25-летний мексиканец выступает на позиции опорного полузащитника и является прямой заменой для Делана Райса, которого "Вест Хэм" продал в "Арсенал" за 105 млн. фунтов.

Помимо Альвареса, "Вест Хэм" сохраняет интерес к Харри Магуайру со Скоттом Мактоминеем из "Манчестер Юнайтед" и Джеймсу Уорд-Проузу из "Саутгемптона".


Метки Альварес, Аякс, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2023 16:00

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  1. empry 07.08.2023 16:31 # empry
    Не сильно уступает Райсу в качестве игры. Разве что физически не настолько одаренный. Трансфер на первый взгляд крайне удачный с +60 мультов в профиците.

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