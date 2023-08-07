Варан: "Почему игроков не слышат?"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан раскритиковал новые правила насчет увеличения компенсированного времени.

С нового сезона английским рефери рекомендовано компенсировать все то время, на которое останавливалась игра. Именно так было в матче за Суперкубок Англии накануне, когда "Арсенал" отыгрался против "Манчестер Сити" на 11-й добавленной минуте.



Варан считает, что футбольные чиновники совершили ошибку, увеличив продолжительность матчей вопреки мнениям, которые высказывали игроки и тренеры.



"На прошлой неделе у нас состоялась встреча с FA. Они представили рекомендованные рефери новые решения и правила".



"Будучи тренерами и игроками, мы уже много лет выражаем наши беспокойства насчет того, что матчей слишком много, расписание перегружено, и это опасный уровень для физического и душевного благополучия игроков".



"Несмотря на нашу предыдущую обратную связь, они дали рекомендации на новый сезон: дольше матчи, выше интенсивность и меньше демонстрируемых игроками эмоций".



"Мы просто хотим быть в хорошем состоянии, чтобы выкладываться на 100 процентов на поле ради нашего клуба и фанатов. Почему наши мнения не слышат? Будучи игроком, я чувствую, что нахожусь в очень привилегированном положении, потому что я делаю любимую работу каждый день, но я чувствую, что эти изменения вредят игре".



"Мы хотим выступать на своем максимальном уровне, быть как можно лучше и радовать фанатов удивительной игрой каждую неделю. Убежден, нам, игрокам и тренерам, важно подчеркнуть эти важные проблемы, потому что мы хотим защитить обожаемую нами игру и дать фанатам лучшее, что мы можем", — написал Варан в твиттере.