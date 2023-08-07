Агент Салаха опроверг слухи насчет Саудовской Аравии

Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха опроверг слухи о том, что его клиент может уехать в Саудовскую Аравию этим летом.

Накануне в арабской прессе появилась информация, что "Аль-Иттихад" ведет переговоры с представителями Салаха, предлагая Мохамеду контракт на два года стоимостью 155 миллионов фунтов.



Также сообщалось, что "Аль-Иттихад" готов заплатить "Ливерпулю" около 60 млн. фунтов в качестве компенсации за 31-летнего египтянина, который забил 139 голов в 231 матче Премьер-Лиги за "красных".



Однако Рами Аббас, официальный представитель Салаха, дал ясно понять, что Мохамед не собирается никуда уходить.



"Если бы мы помышляли об уходе из "Ливерпуля" в этом году, мы бы не стали продлевать контракт прошлым летом. Мохамед сохраняет преданность "Ливерпулю", — написал Аббас в твиттере.