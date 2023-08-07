"Вест Хэм" вернется за Уорд-Проузом

"Вест Хэм" собирается вернуться за капитаном "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом.

"Вест Хэм" до сих пор остается единственным в Премьер-Лиге клубом, не совершившим ни одного приобретения этим летом. "Молотобойцы" пока не могут найти применение 105 миллионам фунтов с продажи Деклана Райса в "Арсенал".



Однако на стартовавшей неделе ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Уже в ближайшие дни "Вест Хэм" надеется согласовать покупку полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса, за которого "молотобойцы" предложили 30 млн. фунтов.



Также Evening Standard ожидает, что "Вест Хэм" улучшит свое предложение по Уорд-Проузу, хотя на прошлой неделе пресса сообщала, что лондонский клуб счел 28-летнего англичанина слишком дорогим игроком.



Новое предложение "Вест Хэма" по Уорд-Проузу может составить 35 млн. фунтов.