Линекер предсказывает чемпионство "Арсенала" в сезоне 2023/24

Легенда английского футбола Гари Линекер ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в сезоне 2023/24.

В минувшем сезоне "Арсенал" находился во главе Премьер-Лиги 248 дней, но в итоге финишировал в пяти очках позади "Манчестер Сити".



С тех пор "Арсенал" приобрел Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, и Линекер предполагает, что это позволит "канонирам" завоевать титул.



"Я ставлю на то, что титул в этом сезоне возьмет "Арсенал". Возможно, просто для того, чтобы не быть предсказуемым, но я правда думаю, что они впечатляющим образом потрудились на трансферном рынке этим летом".



"Они были близки и упустили титул в прошлом сезоне, но это не деморализовало команду Микеля Артеты, а сделает ее только сильнее. Они получили опыт участия в чемпионской гонке, чего у них не было прежде".



"Многие из игроков, которые переходят за большие деньги, не справляются с давлением от своего ценника, но я не думаю, что у бывшего капитана "Вест Хэма" Деклана Райса возникнут проблемы с этим".



"Он исключительный игрок — гораздо больше, чем просто опорный полузащитник. Райс — настоящий лидер, который может носиться по полю без передышки, взламывать линии и созидать с мячом в ногах".



"Конечно, 105 миллионов фунтов — огромная сумма, но он не будет под тем же давлением, как дорогостоящий нападающий, которых судят по забитым голам".



"Я бы хотел, чтобы Райс добавил побольше голов к своей игре, но никто не ожидает этого от него".



"Мне также интересно посмотреть, где будет играть Кай Хаверц, потому что он удивительный талант".



"Несмотря на то, что именно он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов в 2021 году, я не думаю, что мы уже видели лучшую игру немца. Мне кажется, ему будет лучше всего на позиции 10-го номера, но там у "Арсенала" уже есть превосходный Мартин Эдегор".



"Хаверц может начать этот сезон центральным нападающим из-за травмы Габриэля Жезуса, но он также может сыграть слева, справа или в глубине".



"Он определенно добавит вариативности, и я бы ожидал, что "Арсенал" купит кого-нибудь еще до дедлайна".



"Потеря Вильяма Салиба с травмой в прошлом сезоне стала огромным ударом по ним — возможно, решительным, но с увеличением глубины состава "Арсенал" сможет продвинуться на шаг дальше в этом сезоне", — сообщил Линекер The Sun.