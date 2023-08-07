Рамсдейл: "Победа над "Сити" сняла ментальный блок с "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл считает, что победа над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии сняла "ментальный блок" с его команды.

Сравняв счет на исходе компенсированного времени в воскресном матче на "Уэмбли" (1:1), в серии пенальти "Арсенал" взял верх над "Сити" со счетом 4:1.



Таким образом, "Арсенал" одержал свою первую победу над "Сити" с 2020 года. До этого успеха "канониры" проиграли восемь матчей подряд против "горожан", включая все три в минувшем сезоне.



Рамсдейл считает, что эта победа придаст уверенности "Арсеналу" в борьбе с "Сити" за титул Премьер-Лиге в новом сезоне.



"Я буду честен. Они слегка позади нас в плане предсезонной подготовки, но для нас этот результат значит, что мы можем выйти и победить их".



"Это маркер того, что мы можем выйти и победить "Манчестер Сити" в большом матче, когда это важно. Я не знаю, будет ли так же в этом сезоне, но я знаю, что теперь этот ментальный блок с нас снят. И мы готовы сражаться весь сезон", — цитирует Рамсдейла Daily Star.