"Шахтер" требует от "Тоттенхэма" компенсацию за Соломона

"Шахтер" намерен получить компенсацию в 6.5 млн. евро (5.6 млн. фунтов) от "Тоттенхэма" за вингера Манора Соломона.

В июле Соломон перебрался в "Тоттенхэм" свободным агентом, воспользовавшись специальным постановлением ФИФА и расторгнув свой контракт с "Шахтером".



"Шахтер" считает такой расклад несправедливым и намерен получить компенсацию за 24-летнего израильтянина, который сезон 2022/23 провел в "Фулхэме" на правах аренды, забив пять голов в 24 матчах.



Боссы "Тоттенхэма" и "Шахтера" уже провели встречу насчет урегулирования этой ситуации, но пока что "шпоры" лишь пообещали коллегам из Украины долю с последующей перепродажи игрока. Переговоры продолжаются.