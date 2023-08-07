Гвардиола не расстроен поражением в матче за Суперкубок Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он не расстроен поражением от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.

Пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени, "Сити" уступил трофей "Арсеналу" в серии послематчевых пенальти на "Уэмбли".



Однако Гвардиола считает, что его команда показала очень достойный для первого официального матча в сезоне футбол. Вдобавок традиция проигрывать Суперкубок Англии является для "горожан" хорошей.



"Мы проиграли три Суперкубка Англии подряд! Но каждый раз мы выигрывали Премьер-Лигу".



"Команда держалась невероятным образом. Во втором тайме, на последних минутах, атакующие игроки шли вперед и оказывали давление, как обычно".



"У нас не НБА, где ты заканчиваешь сезон и имеешь три месяца на отдых. Не здесь, особенно не здесь. В хорошие сезоны или плохие сезоны этого здесь нет. Ты должен адаптироваться, и поэтому я удивлен, насколько хорошо мы держались. Нам противостояла исключительная команда. А такое (пропущенный в концовке гол) случалось в прошлом сезоне и случилось снова".



"Мы были близки, и мы слегка расстроены окончательным результатом, но таков футбол. Если ты не можешь победить, ты можешь дать игровые минуты игрокам, и теперь я думаю о пятнице, когда мы играем против "Бернли", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.