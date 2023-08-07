Артета: "Теперь команды дважды подумают, прежде чем тянуть время"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета одобрил нововведение насчет увеличения компенсированного времени.

В воскресном матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" "Арсеналу" удалось сравнять счет (1:1) и перевести игру в победную для себя серию пенальти только на 101-й минуте. Сделать это "канонирам" помогло нововведение по увеличению компенсированного периода в целях борьбы с затяжками времени.



Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что это не поможет бороться с затяжками времени, но Артета думает по-другому.



"Очень хорошо, что они так поступили. Это зашло слишком далеко, а теперь команды дважды подумают. Мы должны готовиться играть по 100 минут. Это будет происходить каждую неделю", — цитирует Артету Sky Sports.