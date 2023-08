Светская хроника за понедельник

"Бавария" купила дом в Мюнхене для Харри Кейна. "Аль-Иттихад" готовит предложение по Мохамеду Салаху. Жоржиньо хочет уйти из "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Бавария" купила роскошный дом в Мюнхене для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (Daily Mirror)



"Аль-Иттихад" готов заплатить "Ливерпулю" 52 миллиона фунтов за нападающего Мохамеда Салаха, самому игроку предложив двухлетний контракт стоимостью 155 млн. фунтов. (Al Riyadiah)



"Барселона" сделала предложение "Манчестер Сити" по аренде защитника Жоау Канселу и полузащитника Бернарду Силвы с последующим выкупом второго из них. (Sport)



Полузащитник Фред покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом с вероятностью в "100 процентов". (Fabrizio Romano)



Полузащитник Жоржиньо уведомил "Арсенал" о своем желании уйти из клуба и собирается перебраться в "Фенербахче". (Daily Express)



"Арсенал" находится в завершающей стадии по приобретению голкипера "Брентфорда" Давида Райи. (Fabrizio Romano)



"Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олисе. (RMC Sport)



"Эвертон" "Вест Хэм" и "Пэлас" сражаются за защитника "Челси" Трево Чалобу. (Teamtalk)



Защитник "Фулхэм" Тосин Адарабиойо отверг интерес "Тоттенхэма" и собирается в "Монако". (The Sun)



"Тоттенхэм" больше не интересуется защитником "Байера" Эдмондом Тапсоба. (Dan Kilpatrick)



"Бернли" улучшил до 12 млн. фунтов свое предложение о покупке 20-летнего полузащитника "Астон Виллы" Аарона Рэмси. (Daily Mail)



Неназванный саудовский клуб обратился к "Вилле" насчет полузащитника Филиппе Коутиньо. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" обсуждает переход голкипера "Ниццы" Каспера Шмейхеля. (Eurosport Denmark)



Упустив Рожера Ибаньеса из "Ромы", "Форест" переключился на оцениваемого в 11 млн. фунтов защитника "Коринтианса" Мурильо. (Nottigham Post)



"Борнмут" отклонил запрос "Вест Хэма" насчет нападающего Доминика Соланке. (Daily Echo)



Предложение "Вест Хэма" в 26 млн. фунтов о покупке полузащитника Эдсона Альвареса не дотягивает до ожиданий "Аякса". (90min)



"Лестер" пытается арендовать полузащитника "Челси" Чезаре Казадеи. (Leicester Mercury)



Другое



"Вест Хэм" может расстаться со своим главным тренером Дэвидом Мойесом, если плохо начнет новый сезон. (The Guardian)



"Вулверхэмптон" перебирает варианты на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, который недоволен низкой трансферной активностью своего клуба. (Daily Mirror)



В преддверии нового сезона полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума сменил игровой номер с 38-го на 8-й. (talkSPORT)



Дома у бывшего полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи побывали грабители. Среди украденных вещей оказались часы Rolex стоимостью 172,000 фунтов. (La Provence)



Бывшая жена защитника "Сити" Кайла Уолкера снова родила — и отцом ребенка является футболист. (The Sun)